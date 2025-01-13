Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı

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İzmir'de, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'dini değerleri aşağılama suçu' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından dolayı gözaltı kararı verdi.

13.01.2025 14:52  Güncelleme: 16:34
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İzmir'de, sosyal medyada paylaştığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ettiği, dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı yayınlardaki sözleri nedeniyle K.B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "dini değerleri aşağılama suçu" ile "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atatürk'ün annesine hakaret eden kişi yakalandı
Sosyal medyada Atatürk\'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Naci Tastan:
    Herhalde herkesi kendi anası gibi biliyor 163 12 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    Atatürk ü her türlü eleştirebilirsin annesinin bu konuyla ne alakası var Bir de yetersiz kalınca küfür ediyor bunlar bu kadar basit ve basiretsiz mahluklar 125 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    izmir şaşırtmadı 21 84 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Konyali misin 0 0
    hasan celik:
    asıl sen hiç şaşırtmıyorsun 0 0
  • AHMET YILMAZ:
    Onun bunu^n atiği ulu önder ATATÜRK olmasaydi baban kim bilinmezdi 59 10 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Ferhat eserin anasından da bahsedelim. 54 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cemil seninkarınackym 9 55 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    tam CHP kafası 7 33 Yanıtla
  • Ali :
    Emiyetteki islerden sorgusundan sonra sartli olarak serbest birakildi. Sonuc böyle olacak. Cünkü yüzde doksan dokuz nokta dokuz. Simdiye kadar adalet hic sasmadi. 36 2 Yanıtla
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