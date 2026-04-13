Sosyal Medyada Dolandırıcılara Operasyon
Sosyal Medyada Dolandırıcılara Operasyon

13.04.2026 21:44
7 şüpheli, sosyal medya üzerinden 22 milyon dolandırdı, Çorum merkezli operasyonda yakalandı.

Sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek 22 milyon dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya siteleri üzerinden ilan vererek sahte ödeme linkleriyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik 3 ay süren bir teknik ve fiziki takip yürüttü. 7 şüphelinin birçok dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tespiti yapılan şahıslara yönelik Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 7'si de tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

