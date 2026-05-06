Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Operasyon

Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Operasyon
06.05.2026 02:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 70 içerik erişim engeli kararıyla silindi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, 70 içerik hakkında erişim engeli kararı alındı.

Emniyet birimlerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan yayın yasağına rağmen Erzincan'da bir okul yakınında silahlı bir şahsın fotoğrafını paylaşarak halkı korku ve paniğe sürüklediği değerlendirilen N.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Erzincan'daki bazı okulların isimlerini vererek "okula saldırı yapılacağı" yönünde yorumlar yaptığı belirlenen 2 suça sürüklenen çocuk da gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K. tutuklanırken, S.D. serbest bırakıldı.

Öte yandan kamu düzenini bozucu, suç ve suçluyu övücü ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen, İstanbul, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te bulunan toplam 6 hesap sahibi tespit edilerek ilgili birimlere bildirildi.

Söz konusu paylaşımların yayılmasını önlemek amacıyla 70 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması kararı alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.