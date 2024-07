3.Sayfa

Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden, kamu düzeni ve barışını bozacak provokatif söylemlerde bulunan şahıslara yönelik araştırma yapıldı. Yapılan kontrollerde tespit edilen U.S., H.E., R.P, H.K., M.S.Y.,Y.Ö.C.,D.V. ve H.E. isimli şahısları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.