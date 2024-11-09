Sosyal Medyaya Operasyon: 150 Gözaltı - Son Dakika
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Sosyal Medyaya Operasyon: 150 Gözaltı

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Narkoçelik-47 operasyonuyla 150 şüpheli yakalandı, 142'si tutuklandı. Operasyonlar sürecek.

09.11.2024 08:23
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Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticaretine yönelik "Narkoçelik-47" operasyonu: 150 gözaltı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-47" operasyonları sonucu 150 şüphelinin yakalandığını 142'sinin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu çevrimiçi uyuşturucu ticaretine yönelik "Narkoçelik-47" operasyonları düzenlendi. Operasyonlara toplam 783 personel katılırken, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma yapay zeka destekli algoritmalar da kullanılarak siber devriye ile inceleme altına aldı. Operasyonlar sonucu 150 şüpheli yakalanırken 142'si ise tutuklandı. 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"Zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda operasyonların devam edeceğine dikkati çekerek, "Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek. Siber devriyelerimiz çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip ediyor. Sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor ve uyuşturucu satıcılarını bir bir tespit ediyor. Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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