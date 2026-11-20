Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.