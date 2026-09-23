SPK soruşturmasında aralarında yöneticiler bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Tera Yatırım ve Doğa Sigorta yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri bekleniyor.
"Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Abdülkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu toplam 20 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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