Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu

Haber bültenini sunarken masasındaki Starbucks bardağı tepki çeken TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildi.

ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİNİN BARDAĞIYLA HABER SUNDU

Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu Starbucks bardağı tepkileri de beraberinde getirdi. Olayın dikkatsizlik mi yoksa bilerek mi yapıldığı merak edilirken, TGRT Haber'den açıklama geldi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

MELTEM GÜNAY VE YÖNETMENİN İŞİNE SON VERİLDİ

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

"SUNUCU VE YÖNETMENİN EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.

Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."