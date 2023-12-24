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Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu - Son Dakika
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Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu

Hafta sonu haberlerini sunduğu esnada masasında Starbucks bardağı bulunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildi. Kanal yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir." ifadelerini kullandı.

24.12.2023 - 21:18,  Güncelleme: 21:47
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Haber bültenini sunarken masasındaki Starbucks bardağı tepki çeken TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildi.

ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİNİN BARDAĞIYLA HABER SUNDU

Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu Starbucks bardağı tepkileri de beraberinde getirdi. Olayın dikkatsizlik mi yoksa bilerek mi yapıldığı merak edilirken, TGRT Haber'den açıklama geldi.

Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay'ın işine son verildi

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

MELTEM GÜNAY VE YÖNETMENİN İŞİNE SON VERİLDİ

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

"SUNUCU VE YÖNETMENİN EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.

Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."

Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay'ın işine son verildi
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Olcay: Ya arkadaş her vicdanı olan önce Allah için konuşsun doğru birtanedir bunlara göre yanlışı hatayı yapan kendilerin dense geç muhalefettense dur! ne bu savunacam adına körlük gemiler gidiyor uçaklar kalkıyor takmışlar bardağa baksa buksa Yanıtla 18 7

Starbucks, Tgrt, 3.Sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu - Son Dakika
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