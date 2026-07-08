Stuttgart'ta Elektrikli Araç Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Stuttgart'ta Elektrikli Araç Kazası: 2 Ölü

08.07.2026 14:15
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Almanya'nın Stuttgart yakınlarında hatalı sollama sonucu elektrikli otomobil ağaçla çarpıp yandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinin doğusundaki Bartholoma kasabası yakınlarında hatalı sollama sonucu yoldan çıkan elektrikli otomobilin ağaca çarpıp alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da dün 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. Aalen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hyundai IONIQ 5 marka elektrikli aracı kullanan 34 yaşındaki sürücü, Wental yönünden Bartholoma istikametine ilerleyen bir aracı sollamak istedi. Sollama sırasında karşı yönden gelen araç nedeniyle manevrasından vazgeçen sürücü, bulunduğu şeride dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra tekrar yola savruldu. Yaklaşık 30 metre ileride duran elektrikli otomobil, kısa süre sonra alev alarak tamamen yandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer kişi hayatını kaybetti.

Kazaya 5 araç ve 35 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, 6 saat sonra bölgeyi araç trafiğine yeniden açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden iki kişinin kimliğinin gün içinde belirlenebileceği bildirildi. - STUTTGART

Kaynak: İHA

Stuttgart, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Stuttgart'ta Elektrikli Araç Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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