Su Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde su meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan ve bıçaklanan 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırlı ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.B. (46) ile Hakkı Yüksel (28) arasında su meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O.B., kavgada Hakkı Yüksel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hakkı Yüksel ambulansla Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.B. polis tarafından gözaltına alındı. - ERZİNCAN