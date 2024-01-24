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Su sızıntısından çıkan komşu kavgası kamerada - Son Dakika
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Su sızıntısından çıkan komşu kavgası kamerada

Çorum'un Alaca ilçesinde, üst kattan işyerine sızan su nedeniyle çıkan tartışmada baba-oğul bıçaklandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Su sızıntısından çıkan komşu kavgası kamerada
24.01.2024 - 20:56,
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Su sızıntısından çıkan komşu kavgası kamerada

Su sızıntısından çıkan komşu kavgasında kan aktı, baba-oğul bıçaklandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, üst kattan işyerine sızan su nedeniyle çıkan tartışmada baba-oğul bıçaklandı.

Olay, Günhan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zile Caddesi üzerinde aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında üst kattan dükkana sızan su nedeniyle sözlü tartışma çıktı. İşyerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı. Olayın ardından yaralanan baba-oğul ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kamil E., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Hacı Ali B. ve oğlu Seyit B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Çorum, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Su sızıntısından çıkan komşu kavgası kamerada - Son Dakika


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