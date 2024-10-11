Suç Örgütü Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika
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Suç Örgütü Davasında Müebbet İstemi

Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'ya müebbet hapis cezası talep edildi. Dava 11 Kasım'a ertelendi.

11.10.2024 12:51
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Ankara'da suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile örgüt üyesi 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıklardan Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası ile 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Ayhan Bora Kaplan davasında, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu'nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu ifade ederek, bu sanıkları örgütünün işlediği öne sürülen tüm suçlardan mesul tuttu. Sanıklar Kaplan ve Koyuncu hakkında "kasten öldürme" suçundan 1'er kez müebbet hapis cezası talep eden savcı, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, iddianamede "suç örgütü yöneticisi" olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunun anlaşıldığını belirtti. Sanıklardan bazılarının "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "eziyet" suçlarından da hapsi istendi. Savcı, 4 sanığın "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını talep etti.

Sanık Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu firari 6 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesini talep eden savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılmasını istedi. Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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