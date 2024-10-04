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Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Jandarma, 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan I.S.'yi yakaladı ve tutukladı.

04.10.2024 16:15
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Afyonkarahisar'da suç örgütüne üye olma suçundan aranan şahsı Jandarma ekipleri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. isimli şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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