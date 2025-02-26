Sudan\'da askeri uçak yerleşim yerine düştü! 20\'den fazla kişi hayatını kaybetti

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Sudan'ın Omdurman kentindeki Wadi Seidna Hava Üssü'nden havalanan Antonov uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Sudan ordusundan yapılan açıklamada kazada çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken daha fazla detay verilmedi.

ÖLENLER ARASINDA TÜMGENERAL DE VAR

Askeri ve tıbbi kaynaklar ise, askerler ve sivillerden oluşan 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ölenler arasında Hartum'daki üst düzey komutanlardan Tümgeneral Bahr Ahmed'in de bulunduğu belirtildi. Bir askeri kaynak, uçağın düşmesinin teknik nedenlerden kaynaklandığını, 4 kişilik mürettebatı olan uçağın askeri görevde olduğunu aktardı.