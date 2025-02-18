Sudan'da RSF Saldırılarında 200 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da RSF Saldırılarında 200 Ölü

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin saldırılarında son 3 günde 200 kişi öldü.

18.02.2025 13:16
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Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) saldırılarında son 3 günde 200 kişinin öldüğü belirtildi.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bağımsız Acil Durum Avukatları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, RSF güçlerinin Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde al-Gitaina kasabası çevresindeki köylere saldırdığı belirtildi. RSF'nin silahsız sivillere saldırdığı ifade edilen açıklamada, paramiliter güçlerin sivilleri infaz ettiği, çok sayıda kişiyi kaçırdığı, evleri yağmaladığı bildirildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti. - HARTUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, hartum, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sudan'da RSF Saldırılarında 200 Ölü - Son Dakika

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