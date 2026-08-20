Anayurt'ta Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Anayurt'ta Anız Yangını Söndürüldü

Anayurt\'ta Anız Yangını Söndürüldü
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Anayurt köyünde çıkan anız yangını, köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde çıkan anız yangını, köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Anayurt köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anayurt'ta Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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