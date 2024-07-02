Sulama aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sulama aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan genç, önündeki sulama aracına çarparak hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, sulama aracıyla ilgili inceleme başlatıldı.

02.07.2024 01:46
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Sulama aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken önündeki sulama aracına çarpan genç hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkçalı istikameti yönünde ilerleyen Muhammet Çurka yönetimindeki 27 AEB 300 plakalı motosiklet seyir halindeyken önünde bulunan sulama aracına arkadan çarptı ve sürücü yola savruldu. Motosiklet ise sulama aracına saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 21 yaşındaki Muhammet Çurka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Çurka'nın cenazesi, savcı incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü M.S ifadesi alınmak üzere İslahiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sulama aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama aracına çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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