Sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

14.08.2024 11:54
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Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Pehlivankesmesi kırsal Mahallesinde yaşandı. Serhat Çelik isimli 9 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girerek serinlemek istedi. Bir süre yüzen çocuk, daha sonra suya gömüldü. Çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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