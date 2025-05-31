Üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü.
Vietnam'ın Haiphong kentinde üç gencin bulunduğu seyir halindeki motosiklet, minibüse çarpmamak için ani manevra yapınca sulama kanalına uçtu.
Motosikletle birlikte iki kişi kanala düşerken, en arkada oturan ve son anda atlayan genç ise köprü korkuluklarına tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar "Tom Cruise işine baksın" ve "Film sahnelerini aratmadı" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sulama kanalına uçan motosikletten son anda köprüye tutunarak kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)