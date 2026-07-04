Aydın\'ın pelerinsiz kahramanı, anne ve çocuklarını kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğunu, göreve giden belediye personelinin dikkati kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi Otoban Köprüsü altında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle B.E. (38) idaresinde seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Otomobil bir anda suya gömülürken, o esnada göreve giderken bölgeden geçen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, anne B.E. (38) ile çocukları N.E. (8) ve Y.E.'nin (10) yardım çığlıklarını duydu. Belediye personeli Ahmet Katılmış, tereddüt etmeden balçık zeminli kanala atlayarak arkadaşlarının da yardımıyla önce çocukları daha sonra anneyi kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından anne ve çocuklarını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, vtandaşlar belediye personeline teşekkür etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Sonuçta bu can, kim olsa aynısını yapardı"

Göreve giderken kanalda araç olduğunu fark ettiklerini ve çocukları görünce düşünmeden kurtarmak için kanala daldıklarını ifade eden Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ahmet Katılmış, o anları anlatarak, "Yoldaydık ve yardım çığlıklarını duyduk. Biz de hemen atladık suyun içine. Çocukları çıkarmaya çalıştım ama belime kadar balçık vardı. Çıkaramadım da. Çocuğun birini çekmeyi başardım. Sonra arkadaşlarım ip attılar. Sonra iple çektik. Tereddüt etmeden atladık. Sonuçta can. Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi. - AYDIN