Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı - Son Dakika
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Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı

Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı

Türk dizi tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi dizisindeki ölüm sahnesinin yıl dönümünde sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kaynarca da sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yaptı.

08.04.2025 15:16
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Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Oktay Kaynarca, tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü. Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, ölümünün 21. yılında yine sevenleri tarafından unutulmadı.

Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı

"GÜZEL ADAMDI"

Dizide Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, 43. bölümde vurulmuş 45. bölümde ise hayatını kaybetmişti. Ölümüyle diziye damga vuran karakter için her yıl anma mesajları yayınlarken sosyal medyada da gündem oluyor. Her yıl 8 Nisan'da anılan oyuncu bu sene de unutulmadı. Oktay Kaynarca da geleneği bozmayarak karakteri için yayınladığı paylaşımda, "21. vefat yıldönümünde merhuma Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileklerimle…" ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Çakır için yapılan bazı paylaşımlar...

Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı
Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı
Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Süleyman Çakır ölümünün 21. yılında unutulmadı - Son Dakika

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