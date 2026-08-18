Süleymaniye'de Akaryakıt Deposunda Yangın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki akaryakıt deposunda çıkan yangında 20 kişi yaralandı. Yangın, 4 saatten fazla süren yoğun çalışmaların ardından söndürülebildi.

IKBY'nin Süleymaniye kentindeki Tanjro bölgesinde bulunan akaryakıt deposunda yangın çıktı. İlk bilgilere göre yangın, depoda bir miktar akaryakıtın zemine sızması ve ardından tutuşması sonucu başladı. Alevler kısa sürede tankerler ile deponun diğer bölümlerine yayıldı. Yerel kaynaklar, 34 benzin tankeri ile 4 gaz tankeri, 3 milyon litreden fazla benzinin yandığını aktardı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü, yangında 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Sivil Savunma kaynakları, yangının 4 saatten fazla süren çalışmaların ardından söndürüldüğünü belirtti. Süleymaniye Vali Yardımcısı Şaho Osman olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığı belirterek "Vatandaşlarımızı, il genelinde dağıtımı yapılan akaryakıt ve yakıt miktarlarında herhangi bir etkilenme veya eksiklik olmadığı konusunda temin ederiz" dedi.