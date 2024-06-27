Sultanbeyli'de dur ihtarına uymadı, polise ateş açtı...Hareketli anlar kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de dur ihtarına uymadı, polise ateş açtı...Hareketli anlar kamerada

Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polislerden kaçarak elindeki silahla ateş etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı. Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Eren Sokak üzerinde gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine durmayan kimliği belirsiz şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada elindeki silahla polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan şüpheli şahıs karakola götürüldü. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

27.06.2024 18:19
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Sultanbeyli'de dur ihtarına uymadı, polise ateş açtı...Hareketli anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polislerden kaçarak elindeki silahla ateş etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Eren Sokak üzerinde gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine durmayan kimliği belirsiz şahıs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada elindeki silahla polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan şüpheli şahıs karakola götürüldü. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de dur ihtarına uymadı, polise ateş açtı...Hareketli anlar kamerada - Son Dakika

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