Sultanbeyli'de İki Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultanbeyli'de İki Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Sultanbeyli\'de İki Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, yan taraftaki başka bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, iki binada da maddi hasar meydana geldi.

31.07.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler yan taraftaki başka bir binaya daha sıçradı. Çatının alev alev yandığını anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yükselen alevler yan taraftaki başka bir 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İki binanın da çatısı alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yanan binanın sakinleri itfaiyenin müdahalesi esnasında binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri içeri girmek isteyen bina sakinlerini durdurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, çatının alev alev yandığını anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de İki Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:00:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de İki Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement