Sultanbeyli'de Motosiklet Gasbı: 6 Şüpheli Tutuklandı

13.08.2025 17:01
Sultanbeyli'de iki kişiyi darbedip motosikletlerini gasp eden 6 şüpheli, tutuklandı.

Sultanbeyli'de iki kişiyi darbedip motosikletlerini gasbeden, birinin üzerinde sigara söndürmeye çalışan ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden tanıştıkları R.K. (32) ve Y.H. (32) isimli şahısları telefonla arayan 6 kişi, 50 bin lira para talebinde bulundu. İddiaya göre, istenilen parayı vermeyi kabul etmeyen iki kişi, görüşmeye çağrıldı. Belirlenen adrese gelen R.K. ve Y.H., burada şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, Y.H.'ye ait motosikleti gasp ettikten sonra iki kişiyi zorla alıkoyup darp etti. Saldırı sırasında şüphelilerden biri, mağdurlardan birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydeden şüpheliler, görüntüleri daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların yakalanması için harekete geçildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) isimli şahıslar kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

16:20
24 saat son dakika haber yayını
