Sultanbeyli\'de Otomobil Manevrası Sonucu İlginç Kaza

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Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi'nde 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan geçmeye çalışan başka bir araca çarptı. Kontrolden çıkan araç çarpışmanın ardından kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Yaşanan ilginç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL