3.Sayfa

Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabası sonuç veremeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilerek tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL