Sultanbeyli'de iddiaya göre aşırı süratli seyreden sürücü kursuna ait sedan otomobil, minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?