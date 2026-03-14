Sultanbeyli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Sultanbeyli'de bir adrese kurulan kenevir serasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı ile 95 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 11 Mart'ta yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlenirken, yapılan teknik takipler sonucunda şüphelilerin Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandıkları tespit edildi. Adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A. (21) isimli şahıslar yakalanmıştır. Yapılan kontrollerde narkotik madde yetiştiriciliği amacıyla sera düzeneği kurulduğu belirlenirken aramalarda; 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, bin 765 TL nakit para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "2313 SKM ve TCK-188" suçlarından adli makamlara sevk edilen diğer şahıslardan C.Ç. ve O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL