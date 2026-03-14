Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu

Sultanbeyli\'de Uyuşturucu Operasyonu
14.03.2026 17:11
Sultanbeyli'de kenevir serasına yapılan operasyonda 21 kilo kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de bir adrese kurulan kenevir serasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı ile 95 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultanbeyli'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 11 Mart'ta yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslarca narkotik madde ticareti yapıldığı belirlenirken, yapılan teknik takipler sonucunda şüphelilerin Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandıkları tespit edildi. Adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A. (21) isimli şahıslar yakalanmıştır. Yapılan kontrollerde narkotik madde yetiştiriciliği amacıyla sera düzeneği kurulduğu belirlenirken aramalarda; 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, bin 765 TL nakit para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "2313 SKM ve TCK-188" suçlarından adli makamlara sevk edilen diğer şahıslardan C.Ç. ve O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
