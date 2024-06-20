Sultanbeyli'de Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada

Sultanbeyli'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

20.06.2024 17:14
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Sultanbeyli'de yumruk yumruğa kavga kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de iki kişi bilinmeyen bir nedenle yumruk yumruğa kavga etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgayı iki tarafın aileleri ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kavga son buldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde iki kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Yumruk Yumruğa Kavga Kamerada - Son Dakika

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