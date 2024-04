3.Sayfa

Sultanbeyli'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Çoban hakimiyetindeki 34 ADK 469 plakalı otomobil ile 34 UD 1060 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförlerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü Tekin Çoban da dahil 2 kişi ölürken, kamyon şoförü ve otomobildeki diğer yolcular ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen otomobil sürücüsü Tekin Çoban ve araçtaki yolcunun cenazeleri morga kaldırılırken olay anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.