Sultangazi'de 3'üncü Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kültürel Bağlar' temalı 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nı kazananlar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu sene de kültürel bağların çok önemli olduğunu bilerek, medeniyetimizden de kopmamak inancıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. 'Kültürel Bağlar' yarışmamıza 3 bin 500 fotoğraf girdi. 955 fotoğraf sanatçısı yarışmaya iştirak etti" dedi.

'Kültürel Bağlar' temalı 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri Sultangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok kişi katıldı. Törende halk oyunları gösterisi gerçekleşti, tören sonunda da yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinci olan "saklambaç" isimli fotoğrafın sanatçısı Yılmaz Karaca'ya 25 bin TL ödül, ikinci olan "Yarış" isimli fotoğrafın sanatçısı Tacettin Yüksel'e 15 bin TL ödül, üçüncü olan "Oyun" isimli fotoğrafın sanatçısı Aysun Yalçın'a 10 bin TL ödül verildi.

Program ile ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "Biz fotoğraf yarışmasına üç yıldır çok önem veriyoruz. Birinci yılımızda pandemi dönemini yaşadık ve 'Sosyal Mesafede O An' diyerek, tarihe not düşecek o anların fotoğrafını bir arşiv gibi koyacak çok özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. O fotoğraflara baktığımda hala şunu düşünüyorum; acaba o anlar yaşandı mı? Sahiden pandemi bütün dünyanın gündemine girdi mi? Fotoğraflara baktığımda her defasında bunu görüyorum. Bir sonraki kültür-sanat sezonumuzda 'Teknoloji Arasında İnsan' diyerek yeni bir ulusal fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışma bizim için çok önemliydi. Teknoloji ve insanın bazen dostluğu bazen kavgası bazen birbirine giren halini fotoğraflarda sergilemeye gayret ettik. Fotoğraf sanatçılarımız o yarışmaya da büyük bir güçle katıldı. Geçen seneki Teknoloji Arasında insanı da güzel bir hatıra ile aramızda tutuyoruz. Bu sene de kültürel bağların çok önemli olduğunu bilerek, medeniyetimizden de kopmamak inancıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. 'Kültürel Bağlar' yarışmamıza 3500 fotoğraf girdi. 955 fotoğraf sanatçısı yarışmaya iştirak etti. Bugün de dereceye girenleri öğrendik. Gördük ki kültürel bağlarımız kopmamamız gereken sahiden de özlediğimiz bağlarmış, kopmamız gereken, hatıralarımızda her zaman saklamamız gereken hususlarmış. Bunu fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarında hep beraber yaşadık. Çok güzel bir finaldi, çok güzel fotoğraflar ortaya konuldu. Bu fotoğraflar bir süre daha burada durduktan sonra, farklı mecralarda sergilenmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.