Sultangazi'de 4 İş Yerinin Yer Aldığı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Sultangazi'de 4 İş Yerinin Yer Aldığı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Sultangazi\'de 4 İş Yerinin Yer Aldığı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Sultangazi'de çıkan yangın, 4 iş yerinin yer aldığı binada paniğe neden oldu. Alevler cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

16.05.2024 05:32
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Sultangazi'de 4 adet iş yerinin yer aldığı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken yangın anı cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Yangın saat 02.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktadan çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, "Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar." şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 4 İş Yerinin Yer Aldığı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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