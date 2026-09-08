Sultangazi\'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi

Sultangazi'de, inşaat temeli çalışmaları sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. İhbar üzerine kontrol yapan belediye zabıta ekipleri, binayı tahliye ederek mühürledi.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın temeli için kepçe ile çalışma yapıldı. Çalışma sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma olduğu ve binadan sesler geldi. Bunun üzerine bina sakinleri, tahliye edildi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından 5 katlı binanın temelinde kayma olduğu tespit edildi. Tahliye edilen bina tedbir amaçlı belediye zabıta ekiplerince mühürlendi. Vatandaşlar ise otellere ve misafirhanelere götürüldü. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.