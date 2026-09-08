Sultangazi'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi

Sultangazi\'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bir inşaatın temel çalışması sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. Binadan sesler gelmesi üzerine sakinler tahliye edilirken, bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi ve vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Sultangazi'de, inşaat temeli çalışmaları sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma meydana geldi. İhbar üzerine kontrol yapan belediye zabıta ekipleri, binayı tahliye ederek mühürledi.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2863. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın temeli için kepçe ile çalışma yapıldı. Çalışma sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temelinde kayma olduğu ve binadan sesler geldi. Bunun üzerine bina sakinleri, tahliye edildi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından 5 katlı binanın temelinde kayma olduğu tespit edildi. Tahliye edilen bina tedbir amaçlı belediye zabıta ekiplerince mühürlendi. Vatandaşlar ise otellere ve misafirhanelere götürüldü. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
20:45
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 23:09:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de 5 katlı binanın temeli kaydı, bina tahliye edilip mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement