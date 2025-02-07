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Sultangazi'de 801 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 801 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kaçak alkol satıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda R.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise farklı tür ve ebatlarda toplamda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ş. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.