Sultangazi\'de alkollü sürücü markete daldı, bir kişi ölümden döndü

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Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince markete daldı. Kaza sırasında orada bulunan bir kişi, ölümden dönerken sürücü yaralandı. Ortalığın savaş alınan döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen 06 GB 3648 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Erkan T. direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı. Kazada işyerinin önünde bulunan market çalışanı Azat Geçer şans eseri kurtulurken, sürücü Erkan T. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

Kaza sonrası işyeri önünde bulunan dolap ve ürünler zarar görüp dağılırken, işyerinde yaklaşık 80 bin TL değerinde zarar olduğu öğrenildi. Olay anını anlatan ve kazadan kıl payı kurtulan Azat Geçer, "Saat 21.30 gibiydi kapıya hava almaya çıkmıştım. Bir de baktım ki anlık yani kafamı çevirdim araç üzerime doğru geliyor. Kendimi şu tarafa attım. O an işte araba dolaba girdi ve bir takım maddi zarar oluştu. Yumurtalar, turşular falan hep yere düştü. Adamın da çenesinde kırık varmış herhalde hastanede tedavi görüyor. Maddi zararımız var onun karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza sonrası işyerinde yaklaşık 80 bin TL değerinde zarar meydana gelirken, kaza anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek işyeri önündeki dolap ve ürünlere çarptığı, işyeri çalışanının ise bir anlık refleks ile kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor. - İSTANBUL