Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının olduğu alan havadan görüntülendi. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, ayakkabı imalathanesinin deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

17.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının olduğu alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo kısmında başlayan ve kısa sürede diğer alanlara sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın esnasında yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülen depo havadan görüntülendi.

Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement