Sultangazi'de çalıntı araçla kaçarken kaza yapan 3 şüpheli yakalandı

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Sultangazi'de çaldıkları araçla seyir halindeyken polis ekiplerinin radarına yakalanan 3 şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken kaza yaptı. Kazanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların kesinleşmiş hapis cezaları ve çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Ayrıca çocuk şüpheliler çalıntı aracın içindeki konsolları, bir başka araçtan çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Nisan saat 04.25 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı bir aracın olduğunun ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen F.T.(17), M.Ö.(17), G.G.(17) isimli şüphelilerin takibi yapılan çalıntı araç içerisinde seyir halinde oldukları görüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için peşlerine düştü. Polis ve şüphelilerin arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri Kıbrıs Caddesi sonrasında da Selçuklu Bulvarı'ndaki yolu kapattı. Şüpheliler ise Habibler Yolu üzerinden Başakşehir istikametine doğru kaçmaya çalışırken yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından çalıntı araçtan inen çocuk şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı araçla, 3 araçtan konsol çaldılar

Araç üzerindeki sorgulamada, aracın 12 Nisan'da çalınan araç olduğu, konsollarında aynı gün Sultangazi ve Güngören İlçelerindeki 3 araç araçtan çalındığı tespit edildi. Şüphelilerin GBT sorgulamalarında ise M.Ö.' nün 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 54 adet kaydı, F.T.' nin 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 99 adet kaydı ve G.G.' nin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 82 adet kaydı olduğu öğrenildi. Yakalanan çocuk şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin bir araç içinden konsol çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir araçla gelerek başka bir aracın içinden konsolu çalıp daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL