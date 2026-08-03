Sultangazi'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Sultangazi'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Sultangazi\'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
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İstanbul Sultangazi'de çatı tadilatı sırasında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı.

İstanbul Sultangazi'de çatı tadilatı sırasında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Çatıda bulunan vatandaş ise yangına su dökerek müdahe etti.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, çatıda bulunan bir kişi ise su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını söndürmek için çatıda kovayla mücadele eden vatandaşın çabası ve olay sırasında yükselen yoğun dumanlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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