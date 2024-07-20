Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku - Son Dakika
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Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

Sultangazi'de kiracısı olduğu daireden çıkmayan yabancı uyruklu kiracı, evi harabeye çevirerek 250 bin lira zarar verip kayıplara karıştı. Daire sahibi çilingir yardımı ile girdiği evinin halini gördüğünde şaşkına dönerken 250 bin lira değerinde zarar oluşan evin hali se kameraya yansıdı.

20.07.2024 13:10
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Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

"Mahkemem var diyerek" çıkmadığı daireye 250 bin TL zarar verip kayıplara karıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de kiracısı olduğu daireden "mahkemem var adres değişikliği yapamamam" bahanesiyle bir türlü çıkmayan yabancı uyruklu kiracı, ise evi harabeye çevirerek 250 bin lira zarar verip kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu ailenin bulunduğu daireyi satın alan Emine Yılmaz, bir süre sonra kiracılarından daireyi boşaltmalarını istedi. Ancak mahkemesi olduğunu ve adres değişikliği yapmaması gerektiğini söyleyen aile bir türlü evden çıkmadı. Daha sonra ise eşi ve çocukları sınır dışı edilen adam bir süre dairede yalnız yaşadı. Kirayı ödeme konusunda da sorun çıkartmaya başlayan şahıs bir süre sonra ise ortalıktan kayboldu. Kiracısından haber alamayan ev sahibi ise çilingir yardımı ile girdiği evinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Daireyi adeta çöp eve çeviren kiracının eşyalarını çıkarttırıp 250 bin lira değerinde zarar verdiği anlaşıldı.

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Fevzi Vatansever, "Biz buranın toprak sahibiyiz. Aynı zamanda da ben bu binanın yöneticisiyim. Benim bildiğim kadarıyla kiracıyla ev sahibi arasında girdikleri günden bu yana kendi aralarında ödenmeyen kiralardan sebep bir itiraz söz konusu olduğu duyumunu almıştık. Zannediyorum ciddi bir miktarda da kira borcu var diye düşünüyoruz. Kiracı, mahkemesi olduğu için evi değiştiremeyeceği bahanesini söylemiş. Yaklaşık 20 gün önce bu evden Irak asıllı 3-4 kişinin eşyaları taşıdıklarını gördüğümde müdahale ettim. Kiracının nerede olduğunu sordum. Onlar da bana dediler ki Türkiye'de değil şu anda Irak'ta kalıyor. Biz de onun arkadaşlarıyız, akrabalarıyız gibi bir şeyler söylediler. Şüphelendim. Hırsızlık mıdır? Yoksa gerçekten taşınıyor mu? Buradaki kiracının telefonunu aradığımda ona ulaşamadım. Eşyaları da minibüsle üç günde ancak taşıdılar. Ondan sonra da buradaki mal sahibini aradım. Onlar da geldiler çilingir çağırıp eve girdiler. Evin bu şekilde olduğunu gördüler. 250 bin lira zarar olduğu söyleniyor" dedi.

Daire sahibi çilingir yardımı ile girdiği evinin halini gördüğünde şaşkına dönerken 250 bin lira değerinde zarar oluşan evin hali se kameraya yansıdı.

(HT-RU-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku - Son Dakika

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