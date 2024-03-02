Sultangazi'de doğalgaz hattında meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de doğalgaz hattında meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan yer altı doğalgaz hattında saat 20.00 sularında patlama meydana gelmişti. Olay yerine gelen görevlilerin müdahalesi ile gaz akışı kapatılırken, patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Mahalle sakinleri ise çocukların patlamanın gerçekleştiği bölgede ateş yaktığını iddia etti.

02.03.2024 22:44
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Sultangazi'de doğalgaz hattında meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, çocukların patlamanın gerçekleştiği bölgede ateş yaktığını iddia etti.

Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan yer altı doğalgaz hattında saat 20.00 sularında patlama meydana gelmişti. Olay yerine gelen görevlilerin müdahalesi ile gaz akışı kapatılırken, patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamaya ilişkin mahalle sakinleri iddiada bulundu.

Olaya ilişkin konuşan Cemal Çağrı Ülker, "Çocuklar ateş yakıyordu ve daha çok harlansın diye karton ve odun attılar. Biz eve çıktık sonra bir baktık her yer yangın yeri. Biz gazı kestik en sonunda kendimizi dışarıya attık, Allah korusun ev yanar diye. Bu şekilde gerçekleşti maalesef" dedi.

Mahalle sakini Yağmur Öztulumcu ise, "İlk önce çok büyük bir gürültü duyduk. Deprem zannettim ben ama sallanmadık ve acayip bir şeydi. Sonra sarı bir ışık çıktı çocuklar orada ateş ile oynuyorlardı. O ateş bir anda tutuşturmuş galiba" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de doğalgaz hattında meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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