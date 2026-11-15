Sultangazi\'de dün gece engelli geçişini kapatan minibüsün aynasını bir kişi kırdı

Sultangazi'de engelli geçişini kapatacak şekilde park edilen minibüsün yan aynası, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kırıldı. Şüphelinin aynayı kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüs, kaldırımdaki engelli geçişini kapattı. Bir süre sonra bölgeden geçen kimliği belirsiz bir kişi, minibüsün yanına yaklaşarak aracın aynasını kırdı. Şüpheli, olayın ardından yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Aynayı kırıp yoluna devam etti

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın minibüsün yanına gelerek aynasına zarar verdiği ve ardından yürüyerek gözden kaybolduğu görüldü.