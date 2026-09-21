Sultangazi'de erkek cesedi bulundu, 8 gündür aranan 49 yaşındaki erkeğe ait olabilir - Son Dakika
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Sultangazi'de erkek cesedi bulundu, 8 gündür aranan 49 yaşındaki erkeğe ait olabilir

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Sultangazi\'de erkek cesedi bulundu, 8 gündür aranan 49 yaşındaki erkeğe ait olabilir
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İstanbul Sultangazi'de taş ocaklarında akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 13 Eylül'de evinden çıktıktan sonra dönmeyen ve 8 gündür aranan 49 yaşındaki erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor; kimliği ise yapılacak çalışmalarla netleşecek.

İstanbul Sultangazi'de taş ocaklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre çalışma alanında bir işçi, kokuların geldiği yere baktığında bir erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin Sultagazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve 8 gündür aranan Mustafa Dinler'e (49) ait olduğu düşünülüyor. Cesedin kimliği yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA
Sultangazi3. SayfaİstanbulGüncelEylülSon Dakika

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