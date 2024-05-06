Sultangazi'de feci kaza kamerada: Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kişi havaya savruldu - Son Dakika
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Sultangazi'de feci kaza kamerada: Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kişi havaya savruldu

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Sultangazi'de meydana gelen kazada, motosiklet ile seyir halinde olan 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç park halindeki bir otomobile çarparak dururken, motosiklet üzerindeki 2 kişi havaya savruldu. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza anında motosiklet sürücüleri, hiçbir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan seyahat ediyorlardı.

06.05.2024 11:51
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Sultangazi'de feci kaza kamerada: Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kişi havaya savruldu

İSTANBUL - Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken, motosiklet üzerindeki 2 kişi ise havaya savruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç ve motosiklet kesişme noktasında çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobile çarparak durabilirken, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi ise savrularak yere düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda yaşanan kaza nedeniyle motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin hiç bir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan yolculuk yaptıkları ve otomobile çarparak savrulup yere düştükleri görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de feci kaza kamerada: Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kişi havaya savruldu - Son Dakika

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