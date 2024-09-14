Sultangazi'de Gecekonduya Motosikletli Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de Gecekonduya Motosikletli Saldırı: 2 Yaralı

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Sultangazi'de motosikletli saldırganlar gecekonduyu taradı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

14.09.2024 21:34
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Sultangazi'de motosikletli saldırganlar gecekonduyu kurşun yağmuruna tuttu: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de motosikletli şüpheliler, bir gecekonduyu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda evin bahçesinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, sokak üzerindeki gecekonduya kurşun yağdırarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlarla o sırada bahçede bulunan KOAH hastası Ali Osman Güler ve komşusu Kadir Himmetoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Bacağından yaralanan Ali Osman Güler ve kolundan yaralanan Kadir Himmetoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Salih Aksu, "Duyduğuma göre motosikletle geçmişler. Geçerken tarayıp gitmişler. 2 tane yaralı vardı. Buna benzer olaylar sık oluyor. Hatta bizim evin arka balkon camına bile aşağıdan kurşun geldi. Kamera için yukarı direk koyuldu ama kaç ay geçmesine rağmen kamera takmadılar. Olay sonrası polisler geldi, iki tane ambulans geldi. Yaralıları götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve burada inceleme yaptılar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Gecekonduya Motosikletli Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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