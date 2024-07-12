Sultangazi'de hafriyat döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü, iki kamyon askıda kaldı
İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Söküm Sahası'nda döküm yapan 2 hafriyat kamyonu askıda kaldı. Olayın zemin yumuşaklığından kaynaklandığı öğrenilirken, muhtemel bir faciadan dönüldü.
Olay, sabah saatlerinde Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda gerçekleşti. Yağmurun ardından zeminin yumuşaması sonucu döküm yapan kamyonlar zeminle beraber kayarak askıda kaldı. Kamyonların askıda kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken faciadan kıl payı dönüldü.
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