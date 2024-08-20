Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını kurtardı...O anlar kamerada

Sultangazi'de, nefes borusuna çiğköfte kaçan çocuğu bir müşteri haberlerden gördüğü heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.08.2024 22:11
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Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını kurtardı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de, nefes borusuna çiğköfte kaçan çocuğu bir müşteri haberlerden gördüğü heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir çiğköfte dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte geldiği dükkanda çiğköfte yiyen çocuğun nefes borusuna çiğköfte takıldı. Nefessiz kalan çocuğun annesi müdahale etmeye çalışırken, bir yandan da çevredekilerden yardım istedi. Ömer Nursever isimli vatandaş ise hemen çocuğun yanına koşarak daha önce haberlerde izleyerek öğrendiği 'heimlich manevrasını' uyguladı. Nursever'in uyguladığı heimlich manevrası ile küçük çocuğun nefes borusuna takılan çiğköfte çıkartılırken o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Haber kanallarında gördüğüm kadarıyla yardım etmeye çalıştım"

Yaşanan olayı anlatan Ömer Nursever, "Yan tarafta ben esnafım. Komşuyuz aynı zamanda çiğ köfteciyle. Ben de burada çiğ köfte yiyordum. Masada bir anne ve küçük yaşlarda bir çocuğu çiğköfte yiyorlardı. Bu arada bir bağrışma duydum. Anne su yok mu, yardım eden yok mu diye. Hemen hızlıca yanaştım. Baktım boğazında bir cisim takılmış. Tabii ben bu eğitimi almamışım sağlık eğitimi ama televizyonda gördüm. Haber kanallarında gördüğüm kadarıyla yardım etmeye çalıştım. Boğazındaki cismi çıkarttık bu sefer damağına yapışmıştı. Oradan da aldık. Sonra anne bize teşekkür etti ve buradan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika

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