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Sultangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi ile S Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ERP 065 plakalı otomobil, 34 BCL 149 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BCL 149 plakalı araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 BCL 149 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken hasar alan iki araç ise çekici yardımıyla götürüldü.