Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de İki Trafik Kazası: 9 Yaralı

21.03.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebeci Tüneli giriş ve çıkışında yaşanan kazalarda toplam 9 kişi yaralandı, trafik aksadı.

Sultangazi Cebeci Tüneli giriş ve çıkışında art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sultangazi O-7 Karayolu Ankara istikametinde Cebeci Tüneli girişine yakın bir noktada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EV 2029 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin bölgede çalışmalar sürerken, bu kez tünel çıkışında ikinci bir kaza meydana geldi. S.D. yönetimindeki 16 HCM 12 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan araca, aynı yönde ilerleyen gece bekçisi S.S. idaresindeki 34 BRY 091 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücü S.D. hafif yaralanırken, araçta bulunan 2 kadın yolcu da sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazalarda yaralanan toplamda 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:32:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.