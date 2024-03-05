Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı

Sultangazi\'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı

Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

05.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Tekstil fabrikası sahibinin bulunduğu kata çıkan saldırganlar, işyeri sahibinin yerinde olmadığını görünce bekçiyi bırakarak geldikleri araçla kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde kalaşnikof diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, içeri girerek bekçi Bülent Y.'yi rehin aldı. Ardından elinde kalaşnikof tüfek bulunan saldırgan kapıda gözcülük yaparken diğer saldırganlar ise bekçiyi yanlarına alarak tekstil fabrikası sahibinin ofisine çıktı. İşyeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganlar, bir süre sonra ise bekçiyi bırakarak geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Saldırganların elinden yara almadan kurtulan bekçi Bülent Y. olayın ardından durumu polise ve işyeri sahibine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçi Bülent Y.'nin ifadesini aldıktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibi ve bekçi Bülent Y. ise daha sonra ise emniyete giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş merkezinin önüne beyaz bir otomobille gelen 4 saldırganın ellerinde bulunan silahlarla içeriye girerek bekçiyi rehin aldıkları ve kameranın açısından çıkarak işyeri sahibinin ofisine gittikleri, elinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı görülüyor. Kameraya ayrıca bir süre sonra ise işyeri sahibinin yerinde olmadığını gören saldırganların bekçiyi bırakarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Saldırı, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Antalya’da Yerel Seçim Anketi: AK Parti’nin Adayı CHP’nin Adayının İki Puan Önde Antalya'da Yerel Seçim Anketi: AK Parti'nin Adayı CHP'nin Adayının İki Puan Önde
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:54:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de İş Merkezi Baskını: Maskeli 4 Kişi Bekçiyi Rehin Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement